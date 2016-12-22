Сорвавшегося с водопада туриста начали искать в Карачаево-Черкесии

Турист из города Тулы упал в горную реку Чучхур в Карачаево-Черкесии, спасатели начали поиски. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

По данным МЧС, информация о том, что 28-летний мужчина упал в реку, поступила спасателям в 12:30 мск. «Турист входил в состав незарегистрированной группы, состоящий из трех человек», — сказано в сообщении.

На место происшествия выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС, которые обследовали три каскада водопада и берег. Однако мужчина не был найден.

«Сегодня в 17:00 поисково-спасательные работы были приостановлены до утра воскресенья», — уточняет МЧС.

В конце июня на Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети. Как сообщало главное управление МЧС по Карелии, в Питкярантском районе республики перевернулась лодка, в которой находились пять детей. Двое из них сумели выплыть, судьба еще троих остается неизвестной. Позднее после начала поисков МЧС привлекло беспилотники.