В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС

Фура наехала на полицейский автомобиль в Подмосковье, в результате происшествия пострадали два сотрудника Дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом в пресс-службе областного главка МВД сообщили агентству «Интерфакс».

По данным МВД, машина полицейских стояла на обочине трассы А 108 рязано-каширского направления. Как сообщает агентство со ссылкой на источники, один из пострадавших находится в реанимации.

Ранее пять человек пострадали в результате автомобильной аварии в Новой Москве. ДТП произошло «в районе дома 5» по улице Адмирала Корнилова, два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии.

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