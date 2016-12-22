Путин разрешил ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников

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Церемония прощания с Гельмутом Колем. Фоторепортаж

Медведев прибыл в Страсбург на церемонию прощания с Гельмутом Колем

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Двукратный чемпион НБА подпишет рекордный контракт на $201 млн

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