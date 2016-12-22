Путин разрешил ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников

Президент России подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), в том числе право принимать меры для защиты персональных данных чиновников, а также ограничивать движение на трассах, где они проезжают. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Текст закона был принят 21 июня Госдумой.
Согласно документу обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение — персональные данные, которые требуется опубликовать или раскрыть в соответствии с федеральными законами.
Кроме того, сотрудники ФСО получили право на безвозмездной основе использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, морские и речные порты. Также в документе уточняются правила применения сотрудниками службы физической силы и оружия.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») ранее пояснял РБК, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он.