Невада начала продажу марихуаны для развлекательных целей
Общество, 17:17
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Невада начала продажу марихуаны для развлекательных целей
Невада стала пятым штатом в США, продающим марихуану для рекреационных целей. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, жителям штата старше 21 года с удостоврением личности можно приобрести до унции марихуаны (28,3 грамма). Марихуану можно использовать только дома, курить в общественных местах запрещено. Нарушителям грозит штраф в $600.
Ожидается, что две трети продаж придется на туристов. В настоящий момент наркотическое средство можно приобрести в «развлекательных» целях в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и на Аляске.