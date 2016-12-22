В New York Post твитам Трампа посвятили статью из трех слов

В номере газеты New York Post от 30 июня вышла статья о твитах президента США Дональда Трампа. В ней три слова.

«Остановись. Просто остановись», — приводит фотографию материала журналистка издания Мэгги Колан. Статья есть и на сайте New York Post. Там говорится, что автором статьи является редакция издания.

Так в газете отреагировали на твит Трампа, в котором он резко отозвался о ведущих программы Morning Joe на телеканале MSNBC Мике Бжезински и Джо Скарборо. «Я слышал, что в программе Morning Joe, у которой низкие рейтинги, обо мне плохо говорят (я ее больше не смотрю). Как низко пали сумасшедшая Мика с низким I.Q. и психопат Джо», — написал Трамп в четверг.

После этого в американских изданиях начали выходить материалы с критикой президента. «Неподобающей» такую реакцию посчитали и в республиканской партии, о чем заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

В Белом доме ответили, что таким образом Трамп реагирует на травлю со стороны либеральных СМИ. «Там было возмутительное количество персональных атак не только на него, но и на его окружение», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби.