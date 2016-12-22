Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,27 58,81 EUR Нал. 67,79 67,14 USD Бирж. 58,93 -0,49 EUR Бирж. 67,32 -0,63 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,94 +3,03% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7312,72 -0,51%
В New York Post твитам Трампа посвятили статью из трех слов
Лента новостей
В США упал на шоссе легкомоторный самолет 07:28, Общество СМИ сообщили о поиске Dropbox страховых гарантов для начала выхода на IPO 07:17, Бизнес Власти Испании сообщили о задержании вероятного боевика ИГ в Малаге 06:52, Общество В США предупредили об угрозе кибератак на ядерную инфраструктуру страны 06:31, Технологии и медиа Вооруженные люди напали на штаб оппозиции и на больницу в Венесуэле 06:20, Политика В Австралии задержали двух человек за продажу оружия террористам 05:40, Общество Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей 05:34, Политика В Татарстане в ДТП погибли четыре человека 05:11, Общество В Китае из-за наводнения эвакуировали более 260 тыс. человек 04:38, Общество В России повысился минимальный размер оплаты труда 04:27, Финансы Отец Майкла Джексона попал в аварию в Лас-Вегасе 04:20, Общество Замглавы района Московской области задержали за взятку сотруднику СКР 03:41, Общество СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово 03:21, Общество СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии 03:01, Политика «Коммерсантъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку 02:47, Политика Белый дом раскрыл информацию о зарплатах в администрации Трампа 02:29, Политика За июнь в Москве выпало 180% месячной нормы осадков 01:41, Общество На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа 01:16, Общество Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества 01:13, Технологии и медиа При стрельбе в нью-йоркской больнице погиб врач 00:51, Общество На Украине локализовали пожар в зоне Чернобыльской АЭС с помощью авиации 00:34, Общество Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20 00:10, Политика Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов 30 июн, 23:56, Политика В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов 30 июн, 23:46, Общество Мужчина открыл стрельбу в больнице Нью-Йорка 30 июн, 23:45, Общество Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются 30 июн, 23:01, Деньги Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций 30 июн, 22:53, Политика «Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого 30 июн, 22:47, Спорт
В New York Post твитам Трампа посвятили статью из трех слов
Технологии и медиа, 07:53
0
В New York Post твитам Трампа посвятили статью из трех слов

В номере газеты New York Post от 30 июня вышла статья о твитах президента США Дональда Трампа. В ней три слова.

«Остановись. Просто остановись», — приводит фотографию материала журналистка издания Мэгги Колан. Статья есть и на сайте New York Post. Там говорится, что автором статьи является редакция издания.

Так в газете отреагировали на твит Трампа, в котором он резко отозвался о ведущих программы Morning Joe на телеканале MSNBC Мике Бжезински и Джо Скарборо. «Я слышал, что в программе Morning Joe, у которой низкие рейтинги, обо мне плохо говорят (я ее больше не смотрю). Как низко пали сумасшедшая Мика с низким I.Q. и психопат Джо», — написал Трамп в четверг.

После этого в американских изданиях начали выходить материалы с критикой президента. «Неподобающей» такую реакцию посчитали и в республиканской партии, о чем заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

В Белом доме ответили, что таким образом Трамп реагирует на травлю со стороны либеральных СМИ. «Там было возмутительное количество персональных атак не только на него, но и на его окружение», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби.

Теги: Дональд Трамп , New York Post
Главное
«Коммерсантъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку Политика
Материалы по теме
WSJ сообщила о планах нанять юристов для корректировки твитов Трампа Политика
Главред NYT заявил о росте подписок после негативных твитов Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку