Власти Испании сообщили о задержании вероятного боевика ИГ в Малаге

В испанском городе Малага полиция задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористами. В Испанию он приехал после участия в войне в Сирии на стороне «Исламского государства» (запрещенная в России организация), сообщил в своем Twitter глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо Альварес.

«Гражданская гвардия задержала 29-летнего мужчину, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет», — написал он.

По данным газеты El Mundo, задержанный — гражданин Дании сирийского происхождения. Полиция намерена в ходе расследования определить, с какой целью задержанный прибыл в Испанию и установить его возможные контакты с террористами.

Издание отмечает, что испанские силы безопасности с начала 2015 года задержали 224 человека за связи с террористическим подпольем. В частности. правоохранительные органы отслеживают граждан, возвращающихся в Европу после участия в боевых действиях за рубежом.

Ранее стало известно, что в Австралии полиция и спецслужбы в ходе операции задержали двух человек, обвиняемых в продаже оружия лицам, связанным с террористами. При задержании у подозреваемых был обнаружен арсенал оружия и крупная партия наркотиков.