СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии

Американский самолет-разведчик P-8 Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской военно-морской базы в сирийском городе Тартус, в 40 км от нее

Самолет ВВС США P-8 Poseidon (Фото: Rob Griffith / AP)

Разведывательный патрульный самолет ВВС США P-8 Poseidon в пятницу, 30 июня, пролетел рядом с российской военно-морской базой в сирийском городе Тартус. Об этом сообщает ​«Интерфакс» ​со ссылкой на ​данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

P-8 Poseidon в пятницу вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и направился к берегам Сирии. Он совершил несколько облетов близ Тартуса. При этом он находился на расстоянии порядка 40 км от российской базы.

Изображение карты маршрута самолета было также опубликовано в Twitter портала CivMilAir, отслеживающего передвижение военной авиации. На нем видно, что самолет с бортовым номером 16-8852 совершил несколько кругов возле побережья Сирии.

Осенью 2016 года этот же самолет совершил несколько полетов неподалеку от побережья Крыма.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии полет провел разведывательный самолет RC-135V. В целом, согласно данным «Интерфакса» за последнюю неделю у сирийского побережья американские самолеты разведчики совершили более 10 подобных полетов.

Ранее, 23 июня, стало известно, что самолет P-8A Poseidon проводил наблюдение за запуском российских ракет «Калибр» по позициям исламистов в Сирии. Кроме того, 26 июня самолеты-разведчики США совершили несколько полетов возле границ России. Интерес американских военных вызвали военно-морские базы в Балтийском море, побережье Крыма и база в Тартусе.