На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

На севере Франции в департаменте Нор специалисты минсельхоза страны зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. В зоне заражения объявлен карантин, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для борьбы с распространением заболевания власти установили защитные кордоны на расстоянии 3 и 10 км от очага заражения. Эксперты уточнили, что вспышка заболевания связана со штаммом H5N8. В минсельхозе Франции уточнили, что вирус, по всей видимости, попал в страну из Бельгии, где ранее также была зафиксированы вспышка заболевания.

В Бельгии с начала июня было подтверждено 11 случаев заболевания птичьим гриппом, еще 4 случая было зафиксировано в соседнем Люксембурге. Большинство заразившихся были разводчиками декоративных видов птиц. Минсельхоз Франции призвал всех владельцев птицеводческих хозяйств у границы с Бельгией внимательно следить за состоянием своего здоровья и немедленно обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

В апреле вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на площадке крупнейшего производителя индейки в России — компании «Евродон». Из-за угрозы распространения заболевания было принято решение об уничтожении 42 тыс. голов птицы.