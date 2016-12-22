Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,81 EUR Нал. 67,80 67,11 USD Бирж. 58,93 -0,49 EUR Бирж. 67,32 -0,63 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,94 +3,03% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7312,72 -0,51%
На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Лента новостей
Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества 01:13, Технологии и медиа При стрельбе в нью-йоркской больнице погиб врач 00:51, Общество На Украине локализовали пожар в зоне Чернобыльской АЭС с помощью авиации 00:34, Общество Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20 00:10, Политика Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов 30 июн, 23:56, Политика В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов 30 июн, 23:46, Общество Мужчина открыл стрельбу в больнице Нью-Йорка 30 июн, 23:45, Общество Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются 30 июн, 23:01, Деньги Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций 30 июн, 22:53, Политика «Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого 30 июн, 22:47, Спорт Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу 30 июн, 22:08, Политика Сбербанк пообещал вернуть списанные по ошибке деньги клиентов 30 июн, 22:06, Финансы Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году 30 июн, 21:43, Общество Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд 30 июн, 21:24, Политика Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара 30 июн, 21:15, Политика Сердюков вошел в совет директоров ОАК 30 июн, 21:11, Бизнес Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко 30 июн, 21:06, Общество Легионер «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России 30 июн, 20:56, Спорт Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 30 июн, 20:45, РБК и Промсвязьбанк Московская биржа заявила о планах выплатить промежуточные дивиденды 30 июн, 20:32, Финансы Свободный город: куда пойдет «Исламское государство» после потери Мосула 30 июн, 20:26, Политика Лукашенко призвал Россию не покупать западных коров из-за «всякого хлама» 30 июн, 20:16, Экономика Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками 30 июн, 20:15, Политика Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера «Роснано» 30 июн, 19:52, Общество Трамп заявил о лопнувшем терпении в отношении Северной Кореи 30 июн, 19:49, Политика Кассовый надрыв: как бизнес переходит на новую фискальную технику 30 июн, 19:46, Свое дело При жесткой посадке под Тольятти погиб пилот одноместного самолета 30 июн, 19:33, Общество В трех районах Подмосковья из-за грозы произошли отключения электричества 30 июн, 19:22, Общество
На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Общество, 01:16
0
На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

На севере Франции в департаменте Нор специалисты минсельхоза страны зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. В зоне заражения объявлен карантин, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Для борьбы с распространением заболевания власти установили защитные кордоны на расстоянии 3 и 10 км от очага заражения. Эксперты уточнили, что вспышка заболевания связана со штаммом H5N8. В минсельхозе Франции уточнили, что вирус, по всей видимости, попал в страну из Бельгии, где ранее также была зафиксированы вспышка заболевания.

В Бельгии с начала июня было подтверждено 11 случаев заболевания птичьим гриппом, еще 4 случая было зафиксировано в соседнем Люксембурге. Большинство заразившихся были разводчиками декоративных видов птиц. Минсельхоз Франции призвал всех владельцев птицеводческих хозяйств у границы с Бельгией внимательно следить за состоянием своего здоровья и немедленно обращаться к врачам при первых признаках недомогания. 

В апреле вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на площадке крупнейшего производителя индейки в России — компании «Евродон». Из-за угрозы распространения заболевания было принято решение об уничтожении 42 тыс. голов птицы. 

Теги: Франция , птичий грипп
Главное
Россия признала задержанных на Украине военных российскими пограничниками Политика
Материалы по теме
В Подмосковье обнаружили очаг птичьего гриппа Общество
Россельхознадзор нашел птичий грипп у крупнейшего производителя индейки Бизнес
Белоруссия запретила ввоз птицы из Подмосковья из-за птичьего гриппа Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку