В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов

Пятничная непогода в московских аэропортах стала причиной задержки более 130 рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

60 самолетов из-за погодных условий были вынуждены уйти на запасные аэродромы. «Мощный грозовой фронт, пришедший в столичный регион, внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. Авиакомпании, аэропортовые службы Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковского, а также авиадиспетчерские службы ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» делают все, чтобы минимизировать задержки и обеспечить безопасность воздушных перевозок в текущей ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Росавиация приводит данные по состоянию на 21:00 мск. При этом, согласно данным портала «Яндекс.Расписание», к 23:40 в Москве были задержаны 238 рейсов. Из них 136 рейсов задержано во Шереметьево, 101 — в Домодедово, и один рейс — во Внуково. Также из-за непогоды были отменены 6 рейсов.

В Росавиации пообещали вернуть работу столичных аэропортов в шататный режим после улучшения погодных условий.

Дождь и сильный ветер начались в Москве днем в пятницу, 30 июня. Из-за падения деревьев на линии электропередач, часть домов в городах Серпухов, Чехов и Пушкино Подмосковье осталась без электричества.Из-за непогоды энергетический комплекс Московской области перевели «на особый режим работы». Из-за грозы в Москве и области погибли два человека, еще девять пострадали.