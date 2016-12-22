Московская биржа заявила о планах выплатить промежуточные дивиденды

Московская биржа намерена выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщается на сайте биржи.

Окончательное решение о выплате и величине дивидендов акционеры примут на внеочередном заочном собрании в начале сентября, говорится в сообщении. «По итогам консультаций с инвесторами мы решили предложить перейти на полугодовые дивиденды», — отметили в компании.

В сообщении отмечается, что такое распределение выплаты дивидендов «удобно акционерам и снижает волатильность цены акций в дату дивидендной отсечки». «Промежуточные дивиденды должны стать важным фактором инвестиционной привлекательности акций компании», — приводятся в сообщении слова председателя правления Московской биржи Александра Афанасьева.

Наблюдательный совет Московской биржи в 2015 году утвердил дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов не менее 55% от размера чистой прибыли, отмечается в сообщении. При этом компания по итогам 2016 года направила на выплату дивидендов 69,4% от чистой прибыли, отмечается в сообщении биржи.