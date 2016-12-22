Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера «Роснано»

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрея Горькова, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму более 700 млн руб. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Судом было удовлетворено ходатайство следствия об аресте двух банковских счетов Горькова, на которых находилось в общей сложности чуть больше 400 тыс. руб.», — уточнила она. Царева пояснила, что арест наложили ​в качестве обеспечительной меры.

Андрей Горьков был арестован 11 июня. Он будет находиться в СИЗО до 9 августа. За день до этого его задержали в Москве, после того как он купил билеты для вылета за рубеж. Топ-менеджер «Роснано» обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2011 года по 2013 год Горьков финансировал деятельность Смоленского банка через размещение на постоянной основе денег общества на сумму от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания.

По информации Следственного комитета, ущерб от его действий превышает 700 млн руб.

В свою очередь в «Роснано» назвали арест Андрея Горькова «необоснованным». Его адвокат заявлял, что намерен обжаловать решение суда. Сам Горьков обвинения в махинациях отверг.