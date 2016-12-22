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Свыше 90% сотрудников администрации «Газпрома» переехали в Петербург
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Свыше 90% сотрудников администрации «Газпрома» переехали в Петербург
Бизнес, 18:33
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Свыше 90% сотрудников администрации «Газпрома» переехали в Петербург

Более 90% сотрудников администрации «Газпрома» перевели из Москвы на работу в Санкт-Петербург. Об этом в ходе пресс-конференции после годового собрания акционеров сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент РБК.

По словам Миллера, «Газпром» перевозит головной офис из Москвы в Санкт-Петербург. К настоящему времени туда уже переехали некоторые департаменты компании, руководители которых входят в правление компании.

Глава «Газпрома» добавил, что головной офис будет строиться до конца 2017 года, после чего начнется отделка. «Я думаю, что отделка — следующий год. Как только, так сразу», — сказал он.

О том, что «Газпром» в ближайшее время намерен переехать в Санкт-Петербург, Алексей Миллер сообщил в конце марта. Он также назвал планы газовой компании в городе «амбициозными».

Переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург длится несколько лет. Он начался со смены штаб-квартиры «Газпром нефти» в 2012 году. Переезд структур газовой компании был призван увеличить поступления налогов в бюджет Петербурга. Газета «Коммерсантъ» отмечала, что в Петербурге в марте 2015 года базировалось 55 дочерних структур газовой компании.

Опрошенные РБК сотрудники «Газпрома» и его подрядчики рассказали, что к январю 2016 года в Санкт-Петербург переехали как минимум 10 департаментов из 25 и несколько дочерних структур, в том числе «Газпром экспорт», «Газпром СПГ Санкт-Петербург», «Газпром газомоторное топливо» и «Газпром межрегионгаз».

Теги: Москва , Санкт-Петербург , «Газпром»
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