Кремль «попробует вписать» встречу Путина и Трампа в график на G20

Кремль попробует «попробует вписать» в график пребывания делегации на саммите G20 встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник президента сообщил, что пока российская и американская делегации согласовывают время встречи. «Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем, о каких встречах договорились», — сказал Ушаков.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил о том, что Дональд Трамп планирует провести в рамках саммита G20 встречи со многими мировыми лидерами, в том числе, с Владимиром Путиным. Он добавил, что пока американская делегация не имеет какой-либо «особенной программы».

Для Дональда Трампа встреча с Владимиром Путиным в Гамбурге станет первой за его президентство. Специалисты двух экспертных центров, Российского совета по международным делам (РСМД) и Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подготовили к встрече лидеров двух стран «дорожную карту» по нормализации двусторонних отношений, писал РБК. Документ включает предложения по налаживанию диалога в сфере бизнеса, военной координации в Сирии, переговоров по Украине, сотрудничества в Арктике и другие вопросы.