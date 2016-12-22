В Подмосковье при ударе молнии погиб человек

В Подмосковье в результате удара молнии погиб человек. Сильный дождь, который сопровождался шквалистым ветром, обрушился на Москву и Московскую область 30 июня. За медицинской помощью в столице обратился один человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Дмитровском районе Московской области при ударе молнии погиб мужчина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного минздрава. Источник агентства уточнил, что в результате удара молнии погиб 33-летний мужчина.

​Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы московского департамента здравоохранения, в результате шторма за медицинской помощью обратился один человек. Он отметил, что состояние пострадавшего нетяжелое.

По информации телеканала Life, в московском регионе от удара молнии погибли два человека. Один человек погиб в Дмитровском районе на территории СНТ «Фортуна», а второй — в деревне Софьино в Новой Москве, отмечает телеканал.

Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал, что в результате падения дерева на Мироновской улице в Москве погиб человек. В главном управлении МЧС России по Москве в разговоре с РБК информацию о гибели человека на Мироновской улице опровергли. «Женщина пострадала. Там упала ветка, не все дерево», — пояснил сотрудник пресс-службы. Позднее РЕН-ТВ удалил информацию о гибели человека и сообщил, что, по предварительным данным, он получил травмы.

Заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Надежда Точенова в разговоре с РБК отметила, что говорить о том, стал ли нынешний ливень сильнейшим с 1923 года, пока рано. «Выводы можно делать, когда посмотрим, сколько осадков выпало фактически, чтоб можно было сравнить. Это не сегодня. Осадки, конечно, прошли интенсивные» — сказала она. «Можно сказать, что в пределах полумесячной нормы местами выпали осадки», — отметила Точенова.

Сильный дождь, который сопровождался шквалистым ветром, обрушился на Москву днем 30 июня. Москвичи опубликовали видео дождя и его последствий. В результате сильного ветра на контактную сеть в районе станции «Белокаменная» Московского центрального кольца (МЦК) упало дерево, после чего было остановлено движение поездов по часовой стрелке (внешняя сторона кольца).

Ранее МЧС сообщило, что в Москве днем 30 июня и в ночь на 1 июля ожидается «шквалистое усиление ветра». Согласно прогнозам, сила ветра составит 19–24 м/с. В ведомстве также предупредили, что в столице пройдет град и гроза.

Пресс-служба метеорологического портала «Фобос» 29 июня предупредила, что в столице ожидается «тропический» ливень с аномальным количеством осадков. Они уточняли, что дождь начнется около 15:00 мск и продлится без перерыва до ночи. Самый сильный ливень ожидается с 18:00 до 21:00 часа. По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 30–40 мм осадков.













