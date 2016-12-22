Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб.

Виктор Цой (Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин / Фотохроника ТАСС)

Набросок музыканта Виктора Цоя, который он нарисовал фломастером в 1987 году, был продан за 250 тыс. руб. на торгах современного искусства аукционного дома «Литфонд», которые состоялись 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

До продажи рисунок «Без названия (Битва)» находился в частной коллекции.

Фото: litfund.ru

Самыми дорогостоящими лотами на аукционе стали работы художника Ильи Китупа, «100 км» 2003 года (продана за 360 тыс. руб.) и картина «На три буквы».«ГАИ» 2007 года (продана за 330 тыс. руб.).

На аукционе ​выкупили за 280 тыс. руб. работу известного художника Владимира Дубосарского «Выход» 2016 года, максимальный эстимейт (начальная стоимость) которой изначально составлял 270 тыс. руб.

Два года назад на аукционе за €15 тыс. продали другой рисунок Цоя — «Портрет Джона Кеннеди». Музыкант нарисовал его фломастерами приблизительно в 1980 году.