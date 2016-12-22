Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 58,96 EUR Нал. 67,96 67,26 USD Бирж. 59,24 -0,18 EUR Бирж. 67,68 -0,27 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1880,62 -0,02% РТС 1000,00 -0,04% Brent 47,90 +1,31% DJIA 21379,01 +0,43% Nasdaq 6165,79 +0,35% FTSE 7350,95 +0,01%
Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб.
Лента новостей
Мантуров вошел в состав совета директоров «Газпрома» вместо Улюкаева 16:40, Бизнес Telegram выпустил обновление для борьбы с цензурой 16:39, Технологии и медиа Проверьте, готовы ли вы купить автомобиль через интернет 16:26, РБК и Renault Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день 16:24, Общество В аэропортах Москвы после сильного дождя задержали более 60 рейсов 16:24, Общество Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб. 16:12, Бизнес На МЦК из-за упавшего дерева произошел сбой 16:07, Общество В Подмосковье при ударе молнии погиб человек 16:01, Общество Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России 15:52, Политика Уоррен Баффетт станет крупнейшим акционером второго из банков США 15:28, Бизнес Синоптики назвали 30 июня самым жарким днем в Москве с начала года 15:26, Общество Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться 15:19, Политика У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» 15:16, Финансы Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака 15:12, Общество СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО 15:07, Политика Путин продлил ответные санкции против стран Запада 14:59, Политика Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи 14:47, Общество О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян 14:47, Общество Кургинян через суд потребовал удалить пост Потупчик с сайта «Эха Москвы» 14:41, Общество В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер 14:29, Бизнес «Спартак» объявил об уходе легионера 14:28, Спорт Порошенко присвоил звание генерал-майора убитому в Киеве спецназовцу 14:24, Общество Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков 14:22, Политика Москвичи опубликовали видео сильного дождя в Москве 14:19, Общество Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 14:12, РБК и Промсвязьбанк Дом Ивана Шувалова в центре Москвы продадут с аукциона 14:11, Недвижимость
Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб.
Бизнес, 16:12
0
Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб.
Виктор Цой (Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин / Фотохроника ТАСС)

Набросок музыканта Виктора Цоя, который он нарисовал фломастером в 1987 году, был продан за 250 тыс. руб. на торгах современного искусства аукционного дома «Литфонд», которые состоялись 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

До продажи рисунок «Без названия (Битва)» находился в частной коллекции.

Фото: litfund.ru

Самыми дорогостоящими лотами на аукционе стали работы художника Ильи Китупа, «100 км» 2003 года (продана за 360 тыс. руб.) и картина «На три буквы».«ГАИ» 2007 года (продана за 330 тыс. руб.).

На аукционе ​выкупили за 280 тыс. руб. работу известного художника Владимира Дубосарского «Выход» 2016 года, максимальный эстимейт (начальная стоимость) которой изначально составлял 270 тыс. руб.

Два года назад на аукционе за €15 тыс. продали другой рисунок Цоя — «Портрет Джона Кеннеди». Музыкант нарисовал его фломастерами приблизительно в 1980 году.

Теги: Литфонд , Аукцион , Виктор Цой , наброски , аукционный дом
Главное
У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» Финансы
Материалы по теме
Макет дроида R2-D2 продали на аукционе за $2,75 млн Общество
Автопортрет Энди Уорхола продали с аукциона за $7,7 млн Общество
В Москве выставили на аукцион дом Снегирёва Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку