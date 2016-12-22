Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб.

Набросок музыканта Виктора Цоя, который он нарисовал фломастером в 1987 году, был продан за 250 тыс. руб. на торгах современного искусства аукционного дома «Литфонд», которые состоялись 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.
До продажи рисунок «Без названия (Битва)» находился в частной коллекции.
Самыми дорогостоящими лотами на аукционе стали работы художника Ильи Китупа, «100 км» 2003 года (продана за 360 тыс. руб.) и картина «На три буквы».«ГАИ» 2007 года (продана за 330 тыс. руб.).
На аукционе выкупили за 280 тыс. руб. работу известного художника Владимира Дубосарского «Выход» 2016 года, максимальный эстимейт (начальная стоимость) которой изначально составлял 270 тыс. руб.
Два года назад на аукционе за €15 тыс. продали другой рисунок Цоя — «Портрет Джона Кеннеди». Музыкант нарисовал его фломастерами приблизительно в 1980 году.