Синоптики назвали 30 июня самым жарким днем в Москве с начала года

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Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться

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Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи

О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян

Курс евро на 1 июля

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Курс доллара на 1 июля

USD ЦБ: 59,39 (+0,3)

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Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ

На Украине заявили о задержании двух российских пограничников

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