Синоптики назвали 30 июня самым жарким днем в Москве с начала года

Синоптики назвали 30 июня самым жарким днем в столице с начала 2017 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы и Московской области.
В 11:00 на метеостанции на ВДНХ была зафиксирована температура 26,6 градуса. «Прежний максимум года зафиксирован перед началом урагана 29 мая, когда воздух прогрелся до 25,9 градуса», — сообщили в столичном Гидрометеобюро.
Собеседник агентства уточнил, что окончательное значение сегодняшнего температурного рекорда будет известно к концу дня. При этом максимум 30 июня был зафиксирован в 1917 году, тогда воздух в Москве до 33,5 градуса.
Синоптики предупредили, что, начиная с 15:00 30 июня погода испортится. В столичном регионе начались грозы, местами прошел град. Порывы шквалистого ветра могут достигать 22м/с. По прогнозам метеорологов до 21:00 в московском регионе выпадет от 10 до 25 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы.
В столичной мэрии горожанам посоветовали не выходить на улицу, закрыть все окна и двери. Согласно сообщению, «безопаснее всего находиться в глубине помещений, дальше от окон и витражей».
Пользователи социальных сетей начали публиковать видео обрушившейся на Москву грозы.
На ухудшение погоды также обратили внимание в администрации Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге порекомендовал журналистам быть осторожнее «в связи с опасными дождями».