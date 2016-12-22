Порошенко присвоил звание генерал-майора убитому в Киеве спецназовцу

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание полковнику Максиму Шаповалу, погибшему при взрыве автомобиля в Киеве. Соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского главы государства.

На церемонии прощания с погибшим Порошенко заявил, что Шаповал «был одним из первых киборгов» (так на Украине называют военнослужащих, принимавших участие в боях в районе Донецкого аэропорта. — РБК), — сообщает «​Украинская правда». По словам президента, полковник принимал участие во всех сложных операциях, «которые проводились, в частности, на линии фронта».

Утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался Mercedes. Части автомобиля разлетелись в радиусе 100 м, повредив другие машины. Мужчина, находившийся в автомобиле, погиб. По информации портала dtp.kiev.ua, в результате инцидента пострадали еще два человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Личность погибшего удалось установить благодаря найденному на месте происшествия служебному удостоверению. В украинском Минобороны тогда заявили, что погибший полковник Шаповал был «сотрудником главного управления разведки». По информации портала «Цензор.нет» (издание заблокировано в России), Mercedes был записан на имя Дмитрия Ромася 1987 года рождения.

Следователи установили, что взрывное устройство было заложено в салоне автомобиля, сообщила Генпрокуратура Украины. Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявлял, что бомба была «установлена в днище» автомобиля. Он предположил, что мощность взрывного устройства составила примерно 1–1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

МВД Украины квалифицировало произошедшее как теракт и возбудило дело по соответствующей статье.

Глава военной прокуратуры Анатолий Матиос 27 июня заявлял, что погибший «был боевым офицером с уникальными знаниями», сообщает «Украинская правда». По его словам, главная версия подрыва автомобиля, в котором находился Шаповал, — «русский след». Главный военный прокурор Украины добавил, что все члены оперативной группы, принимающие участие в расследовании, проходят полиграф для предотвращения утечки информации.