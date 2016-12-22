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В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня
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В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня
Общество, 14:02
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В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня

МВД будет вызывать в полицию участников акции против коррупции 12 июня, в действиях которых полицейские усмотрели «признаки составов административных правонарушений». Об этом РБК заявили в пресс-центре МВД России.

В пятницу, 30 июня «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку Ирину Яценко сообщило, что одному из задержанных на акции 12 июня в центре Москвы пришло уведомление из ОВД «Тимирязевский». Его попросили явиться для составления протокола. Яценко выложила в Facebook фотографию уведомления.

Согласно ст. 28.5 КоАП, протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно, в крайнем случае — если требуется дополнительное выяснение обстоятельств — в течение двух суток после правонарушения, напоминает «ОВД-Инфо».

В МВД сообщили РБК, что в ходе проверки видеозаписей с места проведения несогласованной акции «были выявлены ряд активных участников акции, которые не были задержаны 12 июня сотрудниками полиции». Но в связи с тем, что «в их действиях усматриваются признаки составов административных правонарушений», эти граждане «извещаются и приглашаются в ОВД для составления соответствующих материалов».

В пресс-центре отметили, что речь идет о правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

«В случае неявки лица или его законного представителя, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, если оно извещено в установленном законом порядке, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие», — заключили в пресс-центре.

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

12 июня антикоррупционные митинги прошли в десятках городов России. В Москве и Петербурге акции не были согласованы и закончились задержаниями: в Петербурге во время акции задержали 500 человек, из которых 73 — несовершеннолетние, в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек. Большинство из задержанных были отпущены.

Теги: полиция , 12 июня
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