Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге порекомендовал журналистам быть осторожнее «в связи с разными дождями», сообщает ТАСС.

Таким образом, в администрации Кремля обратили внимание на предупреждение метеорологов о надвигающемся на Москву шторме. «Желаю всем сегодня хорошо поработать», — сказал он.

Ранее МЧС сообщило, что днем 30 июня и в ночь на 1 июля в столице ожидается «шквалистое усиление ветра». По прогнозу, сила ветра составит 19–24 м/с. В ведомстве также рассказали, что в ближайшие часы в московском регионе местами пройдет сильный дождь, град и гроза.

Накануне пресс-служба метеорологического портала «Фобос» предупредила о «тропическом» ливне с аномальным количеством осадков. По информации метеорологов, погода испортится приблизительно в 15:00, начнется дождь, который будет идти до ночи без перерыва. Самый сильный ливень прогнозируется с 18:00 до 21:00 часа. Синоптики полагают, что в столице выпадет до 30–40 мм осадков.