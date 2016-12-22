Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 58,98 EUR Нал. 68,00 67,30 USD Бирж. 59,21 -0,21 EUR Бирж. 67,54 -0,42 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1889,39 +0,44% РТС 1005,15 +0,47% Brent 48,05 +1,63% DJIA 21287,03 -0,78% Nasdaq 6144,35 -1,44% FTSE 7368,51 +0,25%
Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа
Лента новостей
В ЕР предложили объединить диссертационные советы ДНР и ЛНР с российскими 13:38, Политика Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа 13:32, Политика Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями» 13:24, Общество Суд обязал московскую предпринимательницу выплатить Депардье 5 млн руб. 13:20, Общество Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ 13:17, Финансы На Украине заявили о задержании двух российских пограничников 13:06, Политика «Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки 13:01, Общество Каждый ребенок заслуживает семьи: что такое вторичное сиротство 13:00, Партнерский материал Новая Москва: как изменились присоединенные территории за пять лет 12:59, Недвижимость Больше половины россиян отказались смотреть трансляции Кубка конфедераций 12:56, Общество «Система» попросила суд отменить арест активов по иску «Роснефти» 12:54, Бизнес Матвиенко попросила за месяц проработать отмену роуминга с Белоруссией 12:42, Технологии и медиа «Газпром» направит на дивиденды почти весь свободный денежный поток 12:38, Бизнес Суд арестовал бездомного за нападение на полицейских на акции 12 июня 12:35, Политика СМИ узнали об обысках у бывшего руководителя администрации главы Удмуртии 12:33, Общество Познер заявил об отсутствии ответа «по существу» о наказании за атеизм 12:30, Общество Правительство задумалось о сокращении расходов на Арктику в 17 раз 12:22, Бизнес ОСАГО и ПТС в смартфоне: как ездить после 1 июля 12:18, Авто Глава ДНР Захарченко назвал «бессмысленной» «формулу Макрона» 12:16, Политика Киссинджер рассказал о «сдерживающей гегемонию США» России 12:15, Политика В МВД предложили перенаправлять миграционные потоки на Дальний Восток 11:54, Общество Тест: Способны ли вы оптимизировать бизнес-расходы 11:53, РБК и Билайн Лавров и Киссинджер обсудили «ненормальные» отношения России и США 11:52, Политика МЧС предупредило москвичей о «шквалистом усилении» ветра 11:48, Общество Аналитики понизили прогноз индекса РТС из-за угрозы новых санкций 11:42, Экономика Минздрав Казахстана рекомендовал сотрудникам Байконура привиться от чумы 11:42, Общество C 1 июля в России вырастут коммунальные платежи 11:36, Недвижимость Китай возмутился из-за планов США по продаже оружия Тайваню 11:33, Политика
Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа
Политика, 13:32
0
Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа

​Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который встретился 29 июня с президентом России, не пытался предложить свое посредничество на предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Бывший госсекретарь посетил Москву 29 июня для участия в конференции «Примаковские чтения».

По словам Пескова, по традиции в продолжение многолетних контактов президент и экс-госсекретарь используют совпадение графиков для проведения личных встреч. Пресс-секретарь подчеркнул, что Киссинджер не привез президенту России «никаких посланий» от администрации президента США.

В декабре прошлого года немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники писало, что Киссинджер может выступить посредником ​между Россией и США по нормализации отношений между двумя странами для Дональда Трампа. Издание со ссылкой на западноевропейскую разведку сообщало, что президент США по «рекомендациям Киссинджера» будет пытаться отменить антироссийские санкции. По информации Bild, примирение с Москвой, по мнению Киссинджера, — это «правильный шаг» на фоне возрастающей «военной мощи Китая». Кремль ответил на это, что «востребованность и применимость» опыта экс-госсекретаря — «дело наших американских коллег», в которое Кремль не может «вмешиваться».

О возможной встрече Трампа с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7 и 8 июля, заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. В ходе саммита американский лидер также планирует встречи со многими мировыми лидерами. По его словам, конкретная повестка встречи пока не определена.​

Киссинджер занимал должность госсекретаря Соединенных Штатов в 1970-е годы. Путин и Киссинджер при совпадении графиков многие годы проводят встречи, чтобы неформально обменяться мнениями о событиях, которые происходят между Россией и США, а также о мировой повестке.

Теги: Дмитрий Песков , саммит G20 , Генри Киссинджер , встреча Путина и Трампа
Главное
На Украине заявили о задержании двух российских пограничников Политика
Материалы по теме
Киссинджер рассказал о «сдерживающей гегемонию США» России Политика
СМИ узнали о помощи Киссинджера Трампу в улучшении отношений c Россией Политика
Кремль ответил на сообщения о помощи Киссинджера Трампу с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку