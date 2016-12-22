Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа

​Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который встретился 29 июня с президентом России, не пытался предложить свое посредничество на предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Бывший госсекретарь посетил Москву 29 июня для участия в конференции «Примаковские чтения».

По словам Пескова, по традиции в продолжение многолетних контактов президент и экс-госсекретарь используют совпадение графиков для проведения личных встреч. Пресс-секретарь подчеркнул, что Киссинджер не привез президенту России «никаких посланий» от администрации президента США.

В декабре прошлого года немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники писало, что Киссинджер может выступить посредником ​между Россией и США по нормализации отношений между двумя странами для Дональда Трампа. Издание со ссылкой на западноевропейскую разведку сообщало, что президент США по «рекомендациям Киссинджера» будет пытаться отменить антироссийские санкции. По информации Bild, примирение с Москвой, по мнению Киссинджера, — это «правильный шаг» на фоне возрастающей «военной мощи Китая». Кремль ответил на это, что «востребованность и применимость» опыта экс-госсекретаря — «дело наших американских коллег», в которое Кремль не может «вмешиваться».

О возможной встрече Трампа с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7 и 8 июля, заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. В ходе саммита американский лидер также планирует встречи со многими мировыми лидерами. По его словам, конкретная повестка встречи пока не определена.​

Киссинджер занимал должность госсекретаря Соединенных Штатов в 1970-е годы. Путин и Киссинджер при совпадении графиков многие годы проводят встречи, чтобы неформально обменяться мнениями о событиях, которые происходят между Россией и США, а также о мировой повестке.