Суд арестовал бездомного за нападение на полицейских на акции 12 июня

Басманный суд Москвы арестовал второго подозреваемого в нападении на полицейского на протестной акции в Москве 12 июня — уроженца Дагестана Расима Искакова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Расима Искакова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти)», — заявила Царева.

Суд арестовал Искакова до 27 августа. По информации следствия, Искаков во время протестов 12 июня в Москве трижды «применил насилие, не опасное для жизни и здоровья» против бойца ОМОНа и двух сотрудников полиции. Искаков не признает свою вину и отказался от дачи показаний. По данным следствия, Искаков не имеет прописки в московском регионе, живет на улице, не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных акциях.

Источник в полиции сообщал «Открытой России», что 16 июня боец Росгвардии Юрий Посаженников подал заявление в полицию о нападении во время протестных акций 12 июня в Москве. «По подозрению в преступлении сотрудники центра «Э» задержали 29-летнего уроженца Чечни» — сообщил источник. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и задержали под подписку о невыезде. Также он проходил по делу о хулиганстве из-за брошенной во время митингов петарды, в настоящий момент проводится проверка.

Ранее, полиция 20 июня задержала подозреваемого в нападении с ножом на бойца ОМОНа во время протестов 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя поселка имени Морозова. После этого Дзержинский районный суд Петербурга отправил его под домашний арест до 13 августа. По данным портала «Медиазона», жителем поселка оказался 32-летний Владимир Абросимов.

Антикоррупционные митинги прошли 12 июня во многих городах России. В Москве и Петербурге акции прошли в несогласованных с властями местах. В Петербурге во время акции задержали 500 человек, из них 73 — несовершеннолетние. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек. МВД приводило данные о 150 задержанных.