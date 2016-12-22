«Газпром» направит на дивиденды почти весь свободный денежный поток

«Газпром» направит на дивиденды практически всю сумму свободного денежного потока за 2016 год, который составил 200 млрд руб., рассказал в ходе годового собрания акционеров председатель правления концерна Алексей Миллер, передает корреспондент РБК.
Дивидендные выплаты составят 190,3 млрд руб., это 20% чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). На долю государства придется 95 млрд руб., уточнил глава «Газпрома». «Как и в прошлом году, по этому показателю «Газпром» является лидером среди крупных компаний своего сектора», — сказал Миллер.
Такой размер дивидендов учитывает, по данным компании, сохранение ее «устойчивого финансового положения», реализацию стратегических проектов и соблюдение интересов акционеров.
Минфин настаивал, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% чистой прибыли, но для нескольких компаний, включая «Газпром», было сделано исключение. В середине мая на пресс-конференции в Пекине президент Владимир Путин заявил, что решение о дивидендах «Газпрома» будет приниматься с учетом того, что значительная часть прибыли компании — «бумажная».
«По МСФО у такой компании, как «Газпром», большая прибыль. Но она бумажная, она на бумаге. Реального денежного потока нет, поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», — объяснял президент.