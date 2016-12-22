«Газпром» направит на дивиденды почти весь свободный денежный поток

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В ЕР предложили объединить диссертационные советы ДНР и ЛНР с российскими

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Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями»

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Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ

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МЧС предупредило москвичей о «шквалистом усилении» ветра

Аналитики понизили прогноз индекса РТС из-за угрозы новых санкций

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