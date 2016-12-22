Глава ДНР Захарченко назвал «бессмысленной» «формулу Макрона»

«Формула Макрона» по урегулированию конфликта в Донбассе является «бессмысленной». Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко журналистам в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РБК.



«Всё, что нужно, — это выполнять минские соглашения», — уточнил Захарченко, добавив, что поиск новых форматов мирного урегулирования он тоже считает «нецелесообразным».

Речь идет о «формуле Макрона» по урегулированию конфликта на востоке Украины, которая предусматривает воплощение в жизнь минских договоренностей с помощью «маленьких, но конкретных шагов». О ее содержании 27 июня рассказал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.