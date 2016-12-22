Минздрав Казахстана рекомендовал сотрудникам Байконура привиться от чумы

Комитет охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана рекомендовал руководству космодрома Байконур провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников из-за распространившейся среди степных грызунов чумы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на участке в 12 км от города Байконур «выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами».

В комитете уточнили, что в настоящее время проводится дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км для создания «защитной зоны» от распространения чумы. В сообщении указывается, что ведомство не зарегистрировало случаев заболеваний чумой среди домашних животных и местного населения.

Россия арендовала казахстанский город Байконур, в котором расположен одноименный космодром, до 2050 года. Эксплуатация города и космодрома составляет около 10,16 млрд руб. в год.