Глава ЦИКа заявила о нарушениях в выдвижении Ройзмана в губернаторы

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что у нее «много вопросов» к выдвижению Евгения Ройзмана в кандидаты в губернаторы Свердловской области от партии «Яблока», передает корреспондент РБК с заседания ЦИКа.



«Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно всё исправить и организовать выдвижение без нарушений», — заявила Панфилова.



Представитель партии «Яблоко» на момент публикации не смог предоставить комментарий.



Ранее со ссылкой на избирком Свердловской области Znak.com писал о том, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Претензии облизбиркома касались того, что Ройзмана на губернаторские выборы выдвинуло федеральное бюро партии. Такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии, заявили в облизбиркоме.



Выдвижение кандидатуры главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в губернаторы Свердловской области сопровождалось противоречиями среди оппозиционных партий. Председатель свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев ушел со своего поста и заявил о выходе из партии из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области.



Как ранее писал РБК, в Свердловской области 13 и 14 июня прошли экстренные встречи местных депутатов с главами муниципалитетов, на которых депутатов попросили поставить подписи за одного из шести уже выдвинувших свои кандидатуры претендентов на пост губернатора региона. Как рассказал источник РБК, это было сделано, чтобы не дать Ройзману принять участие в губернаторских выборах. Для того чтобы стать кандидатом на пост главы Свердловской области, ему нужно набрать от 126 до 132 голосов.



​Выборы в губернаторы Свердловской области состоятся в рамках единого дня голосования 10 сентября.