Место ушедшего депутата Госдумы всех созывов занял бывший единоросс

Члены ЦИКа на заседании 30 июня единогласно поддержали предложение партии КПРФ передать мандат депутата Госдумы Сергея Решульского экс-единороссу Ризвану Курбанову, близкому к миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Мандат Решульского стал вакантным после того, как 23 июня Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ. По его словам, он принял решение сдать мандат по состоянию здоровья.

Передача мандата Решульского была назначена на 30 июня. По словам собеседника РБК в компартии, решение о передаче мандата Курбанову было принято в начале текущей недели. Как сообщил РБК источник в ЦИКе, документы поступили в организацию вечером 28 июня. Ризван Курбанов под № 2 баллотировался в Госдуму по региональной группе КПРФ, в которую входят Республика Крым, город федерального значения Севастополь и Калининградская область, но не прошел в парламент.

Вместе с этим в Госдуме прошлого созыва он являлся депутатом от фракции «Единая Россия». Близкий к Кремлю собеседник РБК рассказал, что Курбанов на парламентских выборах в 2016 году не стал выдвигаться от «Единой России» и участвовать в ее праймериз из-за того, что партия перед федеральными выборами стала «избавляться» от своих спонсоров, одним из которых был Сулейман Керимов. Источник отметил, что Курбанов был включен в список «Единой России» в том числе благодаря своим связям с Керимовым. Близкий к правительству Дагестана источник РБК подтвердил, что Курбанов был включен в список партии по просьбе Керимова.

Курбанов является уроженцем Дагестана, с 2004 по 2006 год он занимал пост замруководителя главного управления Министерства юстиции по Центральному федеральному округу. В 2010–2011 годах работал первым зампредом правительства Дагестана. В декабре 2011 года стал депутатом Госдумы от «Единой России», а также зампредом комитета по конституционному законодательству и госстроительству.