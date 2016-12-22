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Андрей Кончаловский получил кинопремию мира на Мюнхенском кинофестивале
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Андрей Кончаловский получил кинопремию мира на Мюнхенском кинофестивале
Общество, 01:40
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Андрей Кончаловский получил кинопремию мира на Мюнхенском кинофестивале
Андрей Кончаловский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российский режиссер Андрей Кончаловский получил премию мира «Мост» на 35-м Мюнхенском фестивале за фильм «Рай», сообщает журнал Focus.

Премия «Мост» была учреждена в 2002 году Мемориальным фондом Бернхарда Викки — австрийского режиссера и актера, мировую известность которому принес одноименный фильм «Мост» об обороне моста в конце Второй мировой войны. Данная премия присуждается режиссерам, чье творчество «помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности».

Рай — драматический фильм, премьера которого состоялась в 2016 году в рамках основной конкурсной программы 73-го Венецианского кинофестиваля. Он рассказывает о жизни людей во время Второй мировой войны. В центре сюжета — русская аристократка-эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга, француз-коллаборационист Жюль и высокопоставленный офицер СС Хельмут.

Роль Ольги исполнила жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

Мюнхенский кинофестиваль проводится с 1983 года и является вторым по величине в Германии после Берлинале.

Теги: премия , Андрей Кончаловский
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