Оппозиция подала заявку на проведении акции протеста в Москве

Оппозиционные партии подали заявку на проведение в Москве марша «За свободный интернет». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии ПАРНАС, которая является одним из организаторов акции.

Согласно сообщению, организаторами акции также являет ​партия «Демократический выбор», партия «5 Декабря», «Пиратской партия России», «Либертарианская партия» и организацией «РосКомСвобода».

Акцию планируется провести 9 июля от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова.

«Мы выступим за свободный интернет, против досудебной блокировки интернет ресурсов, «закона о мессенджерах», «пакета Яровой», против запрета анонимайзеров и VPN и вседозволенности Роскомнадзора», — заявил член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков. Организаторы акции, как отмечается в сообщении, потребуют от властей отменить цензуру в интернете, реабилитирвать фигурантов уголовных дел «за репосты и лайки в соцсетях». Также на марше призовут к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, отметили в ПАРНАСе.

С 1 июля 2018 года в России вступят в силу отдельные положения так называемого закона Яровой, согласно которым организаторов распространения информации будут обязаны хранить всю переписку и голосовые сообщения пользователей до полугода.​ Для этого Роскомнадзор создал специальный реестр.