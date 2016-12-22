Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом на общественную петицию с требованием снять блокировку с российской социальной сети «ВКонтакте». Это следует из ответа, который был опубликован на сайте Порошенко.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в ответе.

Порошенко аргументировал свой отказ тем, что российские социальные сеты «способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении» персональных данных и «личной переписки граждан Украины». Лидер Украины считает, что «украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ». Спецслужбы России, в свою очередь, «используют» граждан Украины «в собственных противоправных целях». В том числе — для «организации каналов сбора информации о передвижении техники и личного состава Вооруженных Сил Украины».

Электронная петиция с просьбой отменить блокировку российского интернет-ресурса «ВКонтакте» была зарегистрирована 16 мая, спустя некоторое время после ее введения.