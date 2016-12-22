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«Ямал СПГ» зафрахтует у японской компании четыре судна-газовоза
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«Ямал СПГ» зафрахтует у японской компании четыре судна-газовоза
Бизнес, 29 июн, 23:09
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«Ямал СПГ» зафрахтует у японской компании четыре судна-газовоза

Японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) подписала долгосрочный контракт на фрахт четырех газовозов для проекта «Ямал СПГ», подконтрольного НОВАТЭКу. Вместимость резервуаров каждого судна составит 174 тыс. куб.м., сообщила японская компания. Танкеры поставит дочерняя компания MOL в 2019-2020 годах.

«Ямалу СПГ» требуется 15 танкеров-газовозов ледового класса, способные проходить льды толщиной более 2,1 метра, все они уже законтрактованы. Проекту также нужно еще 11 обычных СПГ-танкеров, рассказывал гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот в начале 2016 года.

Основной объем СПГ планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона двумя путями: на восток по Северному морскому пути в танкерах ледового класса, а также по западному маршруту — через Суэцкий канал. Во втором случае танкеры ледового класса будут перевозить сжиженный газ в европейские порты, где большая часть газа будет перегружаться на обычные СПГ-танкеры и далее транспортироваться в Азию. Для этих целей «Ямал СПГ» и фрахтует танкеры у MOL.

Все танкеры арктического класса строятся на верфях корейской DSME. Первый из них, получивший название в честь погибшего в 2015 году гендиректора Total Кристофа де Маржери, уже прибыл в порт на Ямале. Его стоимость оценивается в в $300-350 млн. Канадско-китайский консорциум Teekay/China LNG Shipping заказал шесть танкеров для «Ямал СПГ», японско-китайский консорциум Mitsui O.S.K. Lines/China Shipping — еще три таких танкера. Оставшиеся пять газовозов заказала греческая Dynagas. С этими компаниями «Ямал СПГ» подписал 45-летние контракты на транспортировку.

Первая очередь завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т должна быть запущена в конце 2017 года. Проект оценивается в $27 млрд. Акционерами «Ямал СПГ» являются НОВАТЭК (50,1%), французская Total (20%), и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).​

Теги: НОВАТЭК , «Ямал СПГ» , Mitsui
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