Суд прекратил дело о банкротстве структуры медиахолдинга News Media

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве входящего в медиахолдинг News Media Арама Габрелянова ООО «Айньюс», возбужденному по иску Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

По данным агентства, суд прекратил дело в связи с утверждением 23 июня мирового соглашения между сторонами. Условия соглашения на заседании не оглашались, они станут известны после опубликования полного текста определения суда.

ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media — ООО «Медиа контент» и ООО «Айньюс» — 19 мая. Заявления от ФНС поступили в арбитраж 17 мая, сумма задолженности не указывалась.

Генеральный директор News Media Арам Габрелянов назвал подачу исков «технической процедурой». По его словам, медиахолдинг заплатил налоги, но у банка «Унифин», в котором обслуживалась компания, отозвали лицензию. По словам гендиректора News Media Анатолия Сулейманова, всего на счетах было более 600 млн руб.

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