Посещаемость музеев упала вдвое из-за сложности перевозки детей

Сложность сбора документации, необходимой для оформления организованной перевозки групп детей, привела к тому, что посещаемость музеев России упала примерно вдвое, сообщает ТАСС.

«Из-за объема документации, который сейчас необходимо собрать для организации организованной перевозки детских групп, посещаемость музеев по стране уже снизилась на 40–50%», — сказала член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ и эксперт комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Санаева.

По ее словам, в летний сезон и в период школьных каникул основными посетителями музеев до сих пор были детские группы.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что ситуацию дополнительно усложняет позиция органов народного образования, которые настоятельно рекомендуют школам не возить детей никуда организованными группами.

«Это «страусиная политика», когда лучше что-то запретить, дабы ничего не случилось. Понятно, что такие рекомендации школы воспринимают как приказ», — сказала Тюрина.