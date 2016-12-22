Синоптики предупредили о «тропическом» ливне в пятницу в Москве

В пятницу в Москве ожидается «тропический» ливень с аномальным количеством осадков. Об этом сообщает метеорологический портал «Фобос».
По информации портала, интенсивные дожди начнутся около 15:00 и будут лить не переставая до поздней ночи. Пик ливня ожидается с 18:00 до 21:00. «В общей сложности ожидается до 30–40 миллиметров осадков (почти полбочки воды на метр квадратный), а это, между прочим, половина месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.
Метеорологический портал предупреждает о возможных сбоях в энергообеспечении, подтоплении отдельных территорий, обрушении деревьев, рекламных конструкций, элементов кровель.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил предпоследний, «оранжевый» уровень опасности по причине аномального количества осадков, грозы, ветра и высокой температуры. МЧС также рекомендовало горожанам и гостям города по возможности не выходить из помещений и соблюдать меры предосторожности на улице в период с 30 июня по 1 июля.
В конце мая на Москву обрушился самый смертоносный в новейшей истории Москвы ураган. Жертвами стихии стали 18 человек, пострадали около 200. Ущерб, причиненный одним только автовладельцам, предварительно был оценен примерно в 200 млн руб. Было повалено 1,7 тыс. деревьев, повреждены кровли почти 300 многоэтажных домов.