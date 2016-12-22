Москва отказалась помочь Подмосковью в рекультивации свалки в Балашихе

Московские власти не выделят дополнительных средств на рекультивацию полигона «Кучино». Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы правительства Москвы.

Ранее правительство Московской области обратилось в столичную мэрию с просьбой выделить дополнительные средства из бюджета на рекультивацию полигона. Об этом на брифинге 28 июня сообщил министр экологии Московской области Александр Коган. Письмо с просьбой о финансировании мэру столицы Сергею Собянину направляла также партия «Альянс Зеленых».

Представитель пресс-службы московской мэрии сообщил РБК, что дополнительных денег выделено не будет. Позиция мэрии заключается в том, что в плату за вывоз мусора уже заложены деньги на рекультивацию. «Так что говорить о каких-то выделениях дополнительных денег, мне кажется, преждевременно в данной ситуации», — пояснил он.



23 июня Коган заявил журналистам, что стоимость рекультивации полигона «Кучино» может составить до 4 млрд руб. «Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект», — сказал Коган (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, из бюджета Московской области на создание проекта рекультивации будет выделено около 50 млн руб.

Как отмечает ТАСС, по официальным данным минэкологии области, полигон «Кучино» принимал до 600 тыс. т мусора в год, из них до 90% завозилось из Москвы.

В четверг, 29 июня, стало известно, что сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала полигон «Кучино», уволены. Как пояснила РБК представитель компании, «сотрудники увольняются, видя поспешность исполнения решений первого лица государства и понимая бесперспективность дальнейшей деятельности полигона». «Мы не хотели распускать штат, но сотрудники полигона, видя всю ситуацию, решили сами увольняться. По собственному желанию указывают причину», — сказала она.

Скандал с мусорным полигоном «Кучино» начался после жалобы жителей Балашихи во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня. Глава государства пообещал разобраться с ситуацией «как можно быстрей». 23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил закрыть свалку. На следующей неделе, 27 июня, глава Балашихи Евгений Жирков объявил о своей отставке.​