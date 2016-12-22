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Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины продали за $383
Политика, 17:52
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Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины продали за $383

Аукцион на завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выиграла Елена Фесюн, которая предложила заплатить за него 11 млн грн — $422 тыс. Однако она отказалась платить указанную сумму. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой страницу электронной площадки госзакупок ProZorro в Facebook.

Таким образом победителем стал следующий участник аукциона Владислав Солошенко, предложивший за лот 10 тыс. грн — $383, которому и продали этот лот. Никакой дополнительной информации о нем на сайте ProZorro не приводится. Всего в аукционе приняли участие шесть человек. Изначальная цена лота составляла 100 грн, то есть $3,8.

В сообщении, опубликованном на странице проекта, говорится, что полученные за лот средства пойдут на благотворительность. На них планируют закупить аппараты искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Фото: со страницы Анастасии Деевой в Facebook

На странице проекта также был анонсирован новый аукцион. На продажу выставлена утренняя пробежка со словацким политиком Иваном Миклошем, который с 2014 года входит в Национальный совет реформ Украины. Стартовая цена лота — 100 грн.

О том, что возможность позавтракать с заместителем министра внутренних дел Украины выставлена на благотворительные торги стало известно 13 июня. В комментарии на странице в Facebook Деева написала, что «благотворительность — это такая же неотъемлемая часть жизни для человека, как и спорт, образование, работа».

Ранее на аукционе за $346 продали лот «Поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко».

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Глава МВД Украины Арсен Аваков назначил Анастасию Дееву своим заместителем в ноябре 2016 года. По его словам, назначение нового зама «прошло через кабинет министров», с учетом «ряда собеседований и проведенной спецпроверки». Аваков подчеркнул, что в «ряде функций» в системе МВД 24-летний или 30-летний выигрывает у более опытных сотрудников.

Министр внутренних дел Украины уверен, что Деева может «оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами».

Теги: Украина , аукцион , благотворительная акция , Анастасия Деева
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