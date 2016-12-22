Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,41 58,82 EUR Нал. 67,79 67,11 USD Бирж. 59,11 -0,09 EUR Бирж. 67,55 +0,16 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1883,33 -0,46% РТС 1003,81 +0,10% Brent 47,96 +1,10% DJIA 21380,72 -0,34% Nasdaq 6171,07 -1,02% FTSE 7365,11 -0,31%
Германия заявила о запрете выступления Эрдогана в Гамбурге
Лента новостей
Beijing Gas купила долю акций «дочки» «Роснефти» за $1,1 млрд 18:05, Экономика Особый подход: что объединяет Zippo, Xerox и отели Ritz-Carlton 17:59, РБК и Промсвязьбанк Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины продали за $383 17:52, Политика Кучерена раскритиковал установку мемориальной доски Сталину в МГЮА 17:48, Общество Германия заявила о запрете выступления Эрдогана в Гамбурге 17:43, Политика СМИ узнали об уходе PR-директора из «МегаФона» после твита о митингах 17:27, Бизнес ФСИН предупредила Навального о возможной замене условного срока реальным 17:18, Политика Проверьте, готовы ли вы купить автомобиль через интернет 17:15, РБК и Renault Сбежавший президент: что заставляло глав государств покинуть страну 17:05, Фотогалерея Кремль прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова 16:55, Политика Беглец с гарантией: почему экс-президент Приднестровья уехал в Кишинев 16:53, Политика Испанскую компанию Zed заподозрили в даче взяток в России 16:51, Бизнес Полиция рассказала об ограблении Альфа-банка в Алма-Ате на $200 тыс. 16:40, Общество The Guardian узнала о просьбе Трампа подготовить список уступок России 16:36, Политика Сына замминистра МВД по Крыму арестовали по подозрению в мошенничестве 16:14, Политика Максакова признала отсутствие у Путина необходимости убивать Вороненкова 16:13, Общество В РПЦ раскритиковали сбор подписей за запрет фильма «Матильда» 16:10, Общество Присяжные признали всех фигурантов дела виновными в убийстве Немцова 16:08, Общество Рогозин назвал «одну из самых престижных профессий» в России 16:07, Общество «Победа» будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров 15:41, Общество На «Примаковских чтениях» констатировали новую холодную войну с США 15:27, Политика Глава Минкомсвязи пообещал ответить США при запрете программ Касперского 15:19, Политика В Кремле отказались воспринимать заявления Порошенко о статусе Крыма 15:18, Политика При столкновении двух трамваев в Берлине пострадали 27 человек 15:11, Общество МЧС предупредило москвичей о приближающемся шторме 15:06, Общество Защита Януковича пообещала оспорить в ЕСПЧ решение суда в Киеве 15:05, Политика Reuters сообщил о заражении вирусом Petya компьютеров в «Газпроме» 15:03, Бизнес МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента 14:52, Политика
Германия заявила о запрете выступления Эрдогана в Гамбурге
Политика, 17:43
0
Германия заявила о запрете выступления Эрдогана в Гамбурге

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что власти ФРГ запретят выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед сторонниками в Гамбурге. Об этом Габриэль сообщил журналистам в Москве, передает Der Spiegel.

По словам Габриэля, Анкара накануне, 28 июня, направила официальный запрос в Берлин о выступлении турецкого президента в Гамбурге, куда он прибудет на следующей неделе для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). «Мы заявляем Турции, что такое [выступление Эрдогана] не может происходить в Германии. Есть конституционное прецедентное право, позволяющее принять нам такое решение», — уточнил глава МИД Германии.

​Габриэль подчеркнул, что в случае выступления Эрдогана во время проведения саммита G20 «для поддержки безопасности» может не хватить полицейских сил. Кроме того, дипломат посчитал «неуместным» выступление турецкого президента на фоне разногласий Анкары и Берлина, а также предстоящих выборов в немецкий парламент.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил изданию, что заявления дипломата согласованы с канцлером Ангелой Меркель и являются «позицией правительства».

Весной, как сообщает Der Spiegel, были отменены два мероприятия с участием турецких министров: ФРГ отменила выступления главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. Власти Германии объясняли свое решение тем, что организаторы не смогли обеспечить пожарную безопасность участников мероприятий.

В начале марта Нидерланды отказались разрешить посадку в стране самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Министр собирался 11 марта выступить перед представителями турецкой диаспоры в Роттердаме, чтобы рассказать о предстоящем 16 апреля в Турции референдуме. Позднее Эрдоган по этому поводу заявил: «Все они нацистские последыши, фашисты <...> Давите, сколько хотите, растите и кормите террористов в своей стране. Всё это в итоге ударит по вам».

Дания 12 марта также объявила о нежелательности встречи с турецкими политиками. По данным Bloomberg, в это же время по разным причинам были отменены четыре встречи турецких политиков с потенциальными избирателями в Австрии и одна в Швейцарии.

Теги: G20 , Германия , Турция , Реджеп Тайип Эрдоган
Главное
Присяжные признали всех фигурантов дела виновными в убийстве Немцова Общество
Материалы по теме
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию Политика
СМИ узнали о запрете охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ Политика
Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы под Стамбулом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку