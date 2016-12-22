Германия заявила о запрете выступления Эрдогана в Гамбурге

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что власти ФРГ запретят выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед сторонниками в Гамбурге. Об этом Габриэль сообщил журналистам в Москве, передает Der Spiegel.

По словам Габриэля, Анкара накануне, 28 июня, направила официальный запрос в Берлин о выступлении турецкого президента в Гамбурге, куда он прибудет на следующей неделе для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). «Мы заявляем Турции, что такое [выступление Эрдогана] не может происходить в Германии. Есть конституционное прецедентное право, позволяющее принять нам такое решение», — уточнил глава МИД Германии.

​Габриэль подчеркнул, что в случае выступления Эрдогана во время проведения саммита G20 «для поддержки безопасности» может не хватить полицейских сил. Кроме того, дипломат посчитал «неуместным» выступление турецкого президента на фоне разногласий Анкары и Берлина, а также предстоящих выборов в немецкий парламент.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил изданию, что заявления дипломата согласованы с канцлером Ангелой Меркель и являются «позицией правительства».

Весной, как сообщает Der Spiegel, были отменены два мероприятия с участием турецких министров: ФРГ отменила выступления главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. Власти Германии объясняли свое решение тем, что организаторы не смогли обеспечить пожарную безопасность участников мероприятий.

В начале марта Нидерланды отказались разрешить посадку в стране самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Министр собирался 11 марта выступить перед представителями турецкой диаспоры в Роттердаме, чтобы рассказать о предстоящем 16 апреля в Турции референдуме. Позднее Эрдоган по этому поводу заявил: «Все они нацистские последыши, фашисты <...> Давите, сколько хотите, растите и кормите террористов в своей стране. Всё это в итоге ударит по вам».

Дания 12 марта также объявила о нежелательности встречи с турецкими политиками. По данным Bloomberg, в это же время по разным причинам были отменены четыре встречи турецких политиков с потенциальными избирателями в Австрии и одна в Швейцарии.