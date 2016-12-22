Сына замминистра МВД по Крыму арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывшего старшего помощника прокурора Симферополя, Егора Иванцова, арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Крымское агентство «Крыминформ» назвало Егора Иванцова сыном замминистра МВД по Крыму Андрея Иванцова.

Следственные органы вменяют в вину Егору Иванцову и еще одному фигуранту дела, директору детского лагеря «Кристалл» Александру Звонкову, приобретение обманным путем здания общежития детского лагеря в Алуште. По версии следствия, ущерб, нанесенный городскому округу Алушта, оценивается в 6,2 млн руб. СКР возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным РЕН ТВ, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Иванцова-младшего еще 16 июня. Днем ранее, по данным телеканала, был задержан его «высокопоставленный отец». На данный момент, по сведениям телеканала, они находятся в одном из московских следственных изоляторов. Лагерь «Кристалл», как рассказывает РЕН ТВ, должен был перейти в собственность МВД республики, однако в результате махинаций и подделки еще украинских документов, оказался в частных руках. В сообщении СКР о возбуждении уголовного дела, тем не менее, указаны только Иванцов-младший и Звонков.

На вопрос РБК о задержании заместителя министра внутренних дел по Республике Крым Андрея Иванцова, руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко ответила, что «в деле проходят два фигуранта, информация о которых размещена на официальном сайте СКР, и никаких других фигурантов в деле нет».

«Пока мы не можем прокомментировать информацию о задержании [замминистра МВД по Крыму]. Сегодня навряд ли сможем предоставить информацию», — рассказал РБК дежурный Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

Егор Иванцов до недавнего времени занимал пост старшего помощника прокурора Симферополя. В 2015 году он назван «Лучшим государственным обвинителем прокуратуры Республики Крым». По данным Крымского информационного агентства 29 июня Егор Иванцов снят с должности «за нарушение присяги». Его отец, полковник внутренней службы Андрей Иванцов, по данным официального сайта МВД по Крыму, находится в должности заместителя МВД по Республике Крым. Он занимает этот пост с марта 2014 года.