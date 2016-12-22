Рогозин назвал «одну из самых престижных профессий» в России

Профессия сварщика на «Севмаше» — «одна из самых престижных в России». Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил во время прямого включения телеканала «Россия 24» с Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

По его словам, эта профессия престижная «и в целом по авторитету, и по зарплатам». Он пояснил, что в северных городах сложные условия, однако там «такие зарплаты, которые привлекают лучшие кадры».

Он подчеркнул, что при подготовке кадров для кораблестроительной отрасли крайне важна господдержка.

В апреле Минтруд назвал самые востребованные профессии в 2017 году. Самыми востребованными на рынке труда стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и гуманитарных областях.

Работодателям также будут интересны квалифицированные сотрудники, занятые в промышленности, в том числе в металлообрабатывающей и машиностроительной отраслях. На рынке труда востребованы специалисты в области строительства, транспорта и сотрудники высшей квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования.

По мнению главы Роструда Всеволода Вулкова, наиболее сложно российским предприятиям находить специалистов в инженерной области. Он подчеркнул, что сейчас «необходимо уделять внимание подготовке специалистов именно в сфере производства».

Российское машиностроительное предприятие оборонного комплекса «ПО Севмаш» находится в Северодвинске. На нем строят атомные подводные корабли и дизель-электрические подводные лодки. Помимо этого предприятие занимается модернизацией и ремонтом крупных военных подводных и надводных кораблей, реализует проекты в области гражданского судостроения, создает морскую технику и оборудование для нефтегазовой отрасли. На «Севмаше» были построены АПЛ четвертого поколения «Юрий Догорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».