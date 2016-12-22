Полиция рассказала об ограблении «Альфа-банка» в Алма-Ате на $200 тыс.

Из отделения «Альфа-банка» в Алма-Ате, которое ограбили 27 июня, грабители вынесли около 65 млн тенге ($200 тыс.). Об этом заявила официальный представитель местного департамента внутренних дел (ДВД) Салтанат Азирбек, передает казахское новостное агентство ​Tengrinews. В то же время информагентство «Казинформ» со ссылкой на представителя ДВД Салтаната Азирбек уточнило, что сумма похищенного составила около 60 млн тенге.​ Ранее сумма похищенного не называлась.

«Была похищена крупная сумма денег», — сказала она.

По данным представителя ДВД, банковское отделение, которое находится по улице Сатпаева Бостандыкского района, ограбили 27 июня. По данным представителя ДВД, ведется досудебное расследование по ст.191 «Грабеж» РК (Республики Казахстан).

Прокуратура Бостандыкского района подтвердила факт ограбления отделения «Альфа Банка», которое находится в жилом комплексе «Арай». Расследование контролирует глава ДВД Алма-Аты, а также районная прокуратура.

В пресс-службе «Альфа-банка» заявили агентству «Интерфакс-Казахстан», что ограбление отделения не сказалось на работе банка.