МЧС предупредило москвичей о приближающемся шторме

В Москве и области вечером 30 июня и ночью 1 июля ожидается сильный ветер, гроза и град. Штормовое предупреждение было опубликовано на сайте МЧС Москвы.

«Со второй половины для 30 июня с сохранением на ночь 01 июля по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается усиление юго-восточного ветра местами с порывами до 15-20 м/с, дождь, местами сильный, гроза, град», — говорится в сообщении. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют москвичам по возможности не выходить на улицу и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Штормовое предупреждение в Москве в последний раз МЧС публиковало 26 июня. В конце мая в Москве при сильном урагане погибли 18 человек, более 100 пострадали. Сумма ущерба, нанесенного при урагане автомобилям в столице превысила 200 млн руб.