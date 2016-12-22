СМИ узнали о сроках возвращения посла Кисляка из США

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву в июле, передает агентство «Интерфакс» слова информированного источника в Москве. Точную дату источник не сообщил.

«Наш посол в США возвращается в Москву уже в июле», — приводит агентство слова собеседника.

Агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова передает, что Кисляк приедет в Россию в конце июля. «Я его [Кисляка] видел в прошлую субботу в Вашингтоне, он возвращается в Москву в конце июля», — приводит агентство слова Рогова.

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал 25 июня в Twitter, что Кисляк покинет посольство в Вашингтоне. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Макфола его «фантомными болями», вызванными тем, что у него была «неудавшаяся» дипломатическая карьера. Захарова подчеркнула, что вопрос срока полномочий российских послов находится в ведении президента.

Американско-российский деловой совет 27 июня анонсировал прощальный прием в честь Кисляка. На сайте совета сказано, что этот прием пройдет 11 июля.

В мае газета «Коммерсантъ» сообщала, что следующая должность Кисляка может быть связана со структурой ООН. Он, по данным издания, мог бы возглавить Бюро по борьбе с терроризмом. Но в итоге это бюро возглавил другой дипломат, Владимир Воронков.

Кисляк оказался в центре скандала, приведшего к отставке советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Он покинул свою должность 14 февраля, после того как стало известно о его контактах с Кисляком. По официальной версии Белого дома, Флинн не предоставил полную информацию о контактах вице-президенту Майку Пенсу. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков позднее подтвердил контакты Флинна с Кисляком, но отметил, что, вопреки информации СМИ, возможная отмена санкций против России сторонами не обсуждалась.