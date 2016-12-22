Украина обжалует наказание за недопуск российской певицы на «Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины намерена обжаловать решение Европейского вещательного союза (EBU) о наказании ее в связи с недопуском на прошедший в Киеве конкурс «Евровидение-2017» участницы из России Юлии Самойловой. Об этом РБК заявил глава правления вещателя Зураб Аласания.

«Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше», — считает Аласания.

Он также отметил, что «санкции точно также ожидают Россию». По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.

«Формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий распоряжаться на границе, пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ. Для нас как для вещателя это тяжело и обидно», — считает Аласания.