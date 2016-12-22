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Суд в Киеве решил рассматривать дело о госизмене Януковича заочно
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Суд в Киеве решил рассматривать дело о госизмене Януковича заочно
Украинский кризис, 12:57
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Суд в Киеве решил рассматривать дело о госизмене Януковича заочно

Председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко постановил рассматривать дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича заочно. Доводы защиты Януковича о том, что у бывшего главы государства были уважительные причины для неявки на заседания, суд не принял во внимание. Судья отметил, что Янукович также не воспользовался возможностью участвовать в разбирательстве по видеосвязи, передает телеканал «112 Украина».

Судья Девятко мотивировал решение тем, что ч. 3 ст. 323 Уголовно-процессуального кодекса страны позволяет вести суд в отсутствии обвиняемого, «который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный или международный розыск».

«Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 323 УПК Украины, суд постановил осуществлять специальное судебное производство в отношении обвиняемого Януковича за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УКУ. Определение обжалованию не подлежит», — приводит телеканал решение суда.

Заседание суда по делу о госизмене Януковича было перенесено с понедельника, 26 июня. Тогда суд согласился с доводами защиты, что заочное рассмотрение дела возможно только в том случае, если обвиняемый не явится в суд повторно.

Бывшему президенту Украины предъявлены обвинения в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и пособничестве в преступлении. Генеральный прокурор Юрий Луценко огласил обвинения в ноябре 2016 года.

Теги: Суд , Виктор Янукович , дело о госизмене
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