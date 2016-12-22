FT узнала о желании США исключить продажу Westinghouse России или Китаю

Власти США опасаются того, что группы из России и Китая могут быть заинтересованы в покупке энергетической компании Westinghouse, работающей в сфере ядерной энергетики. Сейчас она принадлежит японской корпорации Toshiba, но 24 марта Toshiba заявила о реорганизации компании в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что власти должны обеспечить экономическую и технологическую связь страны с ядерной энергетикой, иначе «это место займут Китай и Россия», передает Financial Times.

Вопрос обеспечения дальнейшей деятельности Westinghouse важен не только с точки зрения стабильности компании, но и с точки зрения безопасности США и их союзников, заявил министр. По словам одного из чиновников президентской администрации, имя которого издание не приводит, президент Дональд Трамп «находится в контактах с потенциальными покупателями и инвесторами» Westinghouse. Власти надеются найти решение, которое не создаст угрозу национальной безопасности страны.

Источник издания в Белом доме заявил, что власти пытаются найти покупателя, чтобы компания не перешла под контроль России или Китая. Власти понимают, что если не смогут найти покупателя в частном секторе, компании может понадобиться помощь со стороны государства, чтобы остаться под контролем структур США.

Трамп, как ожидается, затронет вопросы ядерной энергетики в США в четверг, 29 июня, когда он объявит о своей энергетической политике, пишет газета. В своей речи Трамп затронет вопросы увеличения экспорта энергии и технологий, чтобы создать новые рабочие места в стране. Перспективы утери контроля над Westinghouse могут навредить этим намерениям, подчеркивает газета. Вашингтон не беспокоит то, что сейчас владельцем является Toshiba — Япония является союзником США.

Сейчас Westinghouse строит всего четыре новых реактора в США — двухконтурные водно-водяные ядерные реакторы AP1000. Строительство ведется благодаря гарантиям от Toshiba, но существуют опасения, что этих гарантий будет недостаточно для завершения строительства, пишет газета.

Westinghouse и General Electric являются двумя крупнейшими в США компаниями, работающими в сфере ядерной энергетики. Помимо опасений, связанных с экономикой, в Вашингтоне, отмечает издание, также опасаются того, что переход Westinghouse под чужой контроль может стать угрозой с точки зрения национальной безопасности: компания, среди прочего, является поставщиком технологий для атомных подлодок ВМС США.

Трамп в интервью агентству Reuters в феврале, говоря о своей политике в области атомной энергетики и ядерного оружия, заявлял: «Мы никогда не будем отставать от любой страны, даже если это дружественная страна, мы никогда не будем отставать от ядерной энергетики».