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Черногория заявила о нежелании НАТО размещать военные базы в стране
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Черногория заявила о нежелании НАТО размещать военные базы в стране
Политика, 12:47
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Черногория заявила о нежелании НАТО размещать военные базы в стране

Черногория не против размещения баз НАТО на своей территории, но до сих пор со стороны Североатлантического альянса не поступало такого предложения. Об этом заявил РБК министр обороны Черногории Предгар Бошкович перед встречей со своими коллегами по военному блоку в Брюсселе.

«По моей информации, на данный момент у альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории. Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет больше интереса к другим регионам», — отметил он. По словам Бошковича, несмотря на то, что в последние годы его страна испытывала на себе «серьезное давление» со стороны России, присоединение Черногории к НАТО не направлено против какого-либо государства, в том числе и России.

«Наше членство в Североатлантическом альянсе направлено на обеспечение мира и стабильности в западной части Балканского полуострова, а также защиту собственных интересов», — подчеркнул Бошкович. Он также отметил, что в качестве члена НАТО Черногория «в первую очередь нацелена на реформу своих вооруженных сил и повышение обороноспособности страны».

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Парламент Черногории 28 апреля одобрил вступление страны в НАТО. 5 июня в Вашингтоне прошла процедура вхождения Черногории в альянс. Российский МИД выразил сожаление в связи с этим решением, заявив, что в руководстве страны «не прислушались к голосу разума и совести». В Москве напомнили, что согласно опросам против вступления Черногории в НАТО выступила почти половина населения страны.

Власти Черногории в свою очередь обвинили Россию в попытке вмешаться во внутреннюю политику страны. Специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил о причастности Кремля к попытке госпереворота. В МИДе эти заявления назвали «шпиономанией» и «обороной от виртуального врага».

Теги: НАТО , Черногория
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