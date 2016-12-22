Вице-президент АК «АЛРОСА» покинет компанию

Вице-президент алмазодобывающего ПАО «АК «АЛРОСА» Андрей Поляков в ближайшее время покинет компанию. Решение согласовали с президентом компании, заявил РБК ее представитель. Другой вице-президент компании Иван Демьянов продолжает исполнять свои обязанности, отметил он.

Президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов заявил, что «за 13 лет Андрей сделал многое не только для АК «АЛРОСА», но и для развития сотрудничества между крупными игроками международного алмазно-бриллиантового рынка». Он добавил, что принял просьбу Полякова «продолжить свою карьеру за пределами компании», поскольку все наиболее важные задачи и проекты, которыми он занимался в последние годы, успешно решены и реализованы. «АЛРОСА благодарна Андрею Полякову за его вклад в развитие компании. Уверен, что его знания и опыт будут востребованы в других крупных проектах, которыми он планирует заняться», — подчеркнул Иванов в сообщении компании, поступившем в РБК.

О том, что вице-президент АК «АЛРОСА» Поляков, который отвечал за международное сотрудничество, уходит из компании с 30 июня, передавало агентство RNS со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Согласно данным источника, компанию планировал покинуть и другой ее вице-президент, Иван Демьянов, который отвечает за социальную и кадровую политику. «Ему 75 лет, уйдет на пенсию в июле», — уточнил источник агентства.

В мае текущего года в отставку по собственному желанию ушли два других вице-президента группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» — Елена Гангало, которая занималась финансово-экономической политикой компании, и Александр Паршков, курирующий закупочную деятельность.

В начале мая из компании ушел вице-президент Ринат Гизатулин. Он не стал отвечать на вопрос о причинах своей отставки. В АК «АЛРОСА» заявили, что в компании проходил «аудит внутренних процессов», по результатам которых произойдут организационные изменения, а потом и кадровые, однако не пояснили, какие именно.

О возможной отставке Рината Гизатуллина стало известно в апреле. Также сообщалось, что вице-президента АК «АЛРОСА» Сергея Пушкина, который отвечал за работу дочерних компаний, назначили советником главы группы компаний.



АЛРОСА владеет 29% мировой добычи алмазов. На территории России она добывает более 95% сырья. Чистая прибыль алмазодобытчика в 2016 году выросла в семь раз, составив 148,7 млрд руб.