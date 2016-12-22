Навальный обжаловал судебное решение по иску Усманова

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал жалобу на решение суда по иску миллиардера Алишера Усманова к политику из-за фильма «Он вам не Димон». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила ​пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Морозова подтвердила, что жалоба политика уже поступила в суд.

Иск к ФБК и Алексею Навальному Алишер Усманов подал в апреле. В нем миллиардер потребовал ответчиков удалить фильм «Он вам не Димон» и опровергнуть упомянутые в нем сведения. Так, Усманов потребовал опровергнуть заявления, что он в качестве взятки премьеру Дмитрию Медведеву отдал земельный участок стоимостью 5 млрд руб. через пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению ФБК, связан с главой правительства.

Люблинский суд 31 мая удовлетворил иск Усманова и обязал Навального и ФБК удалить из Сети фильм «Он вам не Димон» и опубликовать опровержение. Навальный выполнять требование суда отказался.