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Макет дроида R2-D2 продали на аукционе за $2,75 млн
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Макет дроида R2-D2 продали на аукционе за $2,75 млн
Общество, 11:02
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Макет дроида R2-D2 продали на аукционе за $2,75 млн

Макет дроида R2-D2, принимавший участие в съемках киносаги ​«Звездные войны», был продан в США на аукционе. Стоимость робота достигла ​$2,75 млн, говорится в сообщении аукционного дома Profiles In History.

В съемках фильмов серии принимало множество макетов робота, некоторые из которых были механические или радиоуправляемые. В ряде случаев место внутри робота занимал актер Кенни Бейкер, которого благодаря этому считают исполнителем роли дроида.

Реплика макета дроида R2-D2 (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Модель дроида, проданная на аукционе, снималась в оригинальной трилогии киносаги (1977–1983), уточняет Associated Press. Высота модели составляет порядка 1,09 метров.

На аукционе, в котором принял участие R2-D2, были реализованы и другие предметы из «Звездных войн». Помимо дроида, который стал главным лотом, с молотка ушел и другой реквизит из фильмов. Так, меч Люка Скайуокера был продан за $325 тыс., а шлем лорда ситхов Дарта Вейдера достался покупателю за $96 тыс.

В конце апреля стало известно, что выход очередной, восьмой, части «Звездных войн» намечен на 24 мая 2018 года. В Сети также появился официальный тизер фильма, который должен стать заключительным в третьей трилогии эпопеи.

Теги: «Звездные войны» , R2-D2
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