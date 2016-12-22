Глава «Российского капитала» Михаил Кузовлев купит 25% в банке «Пойдем!»

Председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев подал заявку на покупку у Совкомбанка доли в 25% банка «Пойдем!». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ​близкого к одной из сторон сделки человека.

Сам Кузовлев подтвердил эту информацию. «Я подтверждаю, что на днях подал в Банк России ходатайство на приобретение 25% акций «Пойдем!» у Совкомбанка. Все документы согласно требованиям регулятора были предоставлены», — заявил он.

При этом Кузовлев подчеркнул, что приобретает банк на собственные средства, без привлечения денег возглавляемого им «Российского капитала». «Доля в банке приобретается на мои личные средства, которые были соответствующим образом задекларированы», — заявил он. Также он пояснил, что не намерен заниматься оперативным управлением банка, и назвал покупку обычной пакетной инвестицией. Назвать стоимость сделки он отказался.

В 2009 году банк под названием «Инвестиционный городской банк» вошел в состав финансовой группы «Лайф». В 2010 году он сменил свое название на «Пойдем!». После того как в 2015 году у головного банка группы «Лайф», Пробизнесбанка, была отозвана лицензия, контроль над «Пойдем!» перешел к Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Совкомбанк выкупил акции банка «Пойдем!» у АСВ в ноябре 2016 года за 382 млн руб. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал эту сделку финансовой инвестицией, опровергнув возможность слияния. В январе Совкомбанк сообщил о продаже 100% акций банка «Пойдем!» представителям его менеджмента и частным инвесторам.