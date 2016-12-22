В центре Москвы археологи нашли надгробную плиту приближенной Петра I
Общество, 09:10
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В центре Москвы археологи нашли надгробную плиту приближенной Петра I
Археологи в центре Москвы при прокладке водопроводных труб на Большой Лубянке обнаружили надгробие XVII века, принадлежащее приближенной императора Анне Ртищевой. Об этом говорится на официальном сайте мэрии Москвы.
Старинный артефакт был обнаружен во время раскопок вдоль стены Сретенского монастыря. Надгробие представляет собой каменную плиту размером 68Х68 см и толщиной в 10 см, лицевая часть которой выкрашена синим. Надпись, выгравированная на памятнике сохранилась почти полностью — так, что археологи без ртрудасмогли ее восстановить: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».
Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода, была женой Петра Прозоровского — приближенного царя Алексея Михайловича.Она вышла замуж совсем юной, прожила с с князем почти 20 лет и в 35 лет умерла.
Петр Прозоровский в 1674 году был назначен воспитателем старшего брата Петра I Ивана. После смерти Алексея Михайловича Прозоровский стал одним из опекунов Петра I. С 1697 по 1698 год он бы руководил страной вместе с боярами Львом Нарышкиным и Борисом Голицыным.
По словам археологов, обнаружение надгробной плиты XVII — это большая редкость, особенно если на ней сохранились фрагменты краски, сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», — рассказал он.
Находка была совершена во время реализации проекта по благоустройству Москвы «Моя улица». Ранее во время аналогичных работ в центре Москвы археологи обнаружили несколько фундаментов древних церквей XVI , орудия труда эпохи неолита, топоры бронзового века, считавшийся утраченный каменный мост XVII века и прочее.
Старинный артефакт был обнаружен во время раскопок вдоль стены Сретенского монастыря. Надгробие представляет собой каменную плиту размером 68Х68 см и толщиной в 10 см, лицевая часть которой выкрашена синим. Надпись, выгравированная на памятнике сохранилась почти полностью — так, что археологи без ртрудасмогли ее восстановить: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».
Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода, была женой Петра Прозоровского — приближенного царя Алексея Михайловича.Она вышла замуж совсем юной, прожила с с князем почти 20 лет и в 35 лет умерла.
Петр Прозоровский в 1674 году был назначен воспитателем старшего брата Петра I Ивана. После смерти Алексея Михайловича Прозоровский стал одним из опекунов Петра I. С 1697 по 1698 год он бы руководил страной вместе с боярами Львом Нарышкиным и Борисом Голицыным.
По словам археологов, обнаружение надгробной плиты XVII — это большая редкость, особенно если на ней сохранились фрагменты краски, сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», — рассказал он.
Находка была совершена во время реализации проекта по благоустройству Москвы «Моя улица». Ранее во время аналогичных работ в центре Москвы археологи обнаружили несколько фундаментов древних церквей XVI , орудия труда эпохи неолита, топоры бронзового века, считавшийся утраченный каменный мост XVII века и прочее.